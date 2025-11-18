Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:30, 18 ноября 2025Наука и техника

Су-57 заметили с «Изделием 30»

ОАК на выставке в Дубае показала истребитель Су-57Э с «Изделием 30»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ) показала экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с «Изделием 30», заметил Telegram-канал AviaNews.

«Объединенная авиастроительная корпорация демонстрирует на авиасалоне в Дубае модель Су-57Э с двигателем АЛ-51Ф1», — говорится в публикации.

Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-51Ф1 («Изделие 30») — силовой агрегат «второго этапа» для Су-57, который в перспективе должен заменить АЛ-41Ф1 — двигатель «первого этапа». Новый агрегат увеличит крейсерскую скорость и дальность полета истребителя и улучшит его стелс-характеристики.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

В ноябре 2024-го Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал снимок Су-57 с АЛ-51Ф1.

Тогда же Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) показала новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024 (Китай).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Здание двух украинских СМИ загорелось после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

    Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

    Военкоры рассказали о продолжающем пылать в порту Измаила танкере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости