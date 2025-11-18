Россия
Священник РПЦ отреагировал на обезглавливание матерью ребенка в Подмосковье

Протоиерей Ткачев: Расправившаяся с ребенком жительница Балашихи — бесноватая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Священник РПЦ протоиерей Андрей Ткачев отреагировал на обезглавливание матерью ребенка в Подмосковье. Его слова приводит телеканал «Царьград» в Telegram.

Голову ребенка нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. Почти сразу было установлено, что к расправе причастна его мать. О женщине известно, что она имеет заболевание психиатрического профиля.

«В данном случае речь не просто о болезни, а о бесновании», — заявил Ткачев. Священник отметил, что подобные случаи описываются в Евангелии, и «бесам ничего и никого не жалко». Возможно, он имел в виду изгнание Иисусом Христом легиона демонов из встреченного им человека.

По мнению Ткачева, случившееся необходимо рассматривать с духовной точки зрения. К подобным проявлениям приводит то, что люди пытаются найти духовность где-либо, помимо церкви, добавил он.

Тем временем лишившей жизни своего сына россиянке избрали меру пресечения. Она пробудет в следственном изоляторе до 16 января 2026 года.

