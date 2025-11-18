Силовые структуры
13:45, 18 ноября 2025Силовые структуры

Судьба обезглавившей сына россиянки решена на два месяца

В Подмосковье суд по делу об убийстве ребенка отправил под стражу его мать
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Балашихинский городской суд отправил под стражу 31-летнюю жительницу по делу о расправе над сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Женщина пробудет в СИЗО до 16 января 2026 года.

16 ноября в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной. Однако после отказалась от своих слов. Сообщалось, что она имела проблемы с психикой и смешивала назначенные врачом препараты с наркотиками.

Поведение матери в суде попало на видео.

