Судьба обезглавившей сына россиянки решена на два месяца

В Подмосковье суд по делу об убийстве ребенка отправил под стражу его мать

Балашихинский городской суд отправил под стражу 31-летнюю жительницу по делу о расправе над сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Женщина пробудет в СИЗО до 16 января 2026 года.

16 ноября в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной. Однако после отказалась от своих слов. Сообщалось, что она имела проблемы с психикой и смешивала назначенные врачом препараты с наркотиками.

Поведение матери в суде попало на видео.