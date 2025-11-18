Поведение в суде обезглавившей сына россиянки попало на видео

Обезглавившую сына в Балашихе мать доставили в суд, она попала на видео

Мать, которую задержали за обезглавливание шестилетнего сына в Балашихе, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина в капюшоне опустила взгляд и не реагирует на вопросы журналистов. Заседание проходит в Балашихинском городском суде в закрытом режиме.

16 ноября в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной. Однако после отказалась от своих слов. Сообщалось, что она имела проблемы с психикой и смешивала назначенные препараты с наркотиками.