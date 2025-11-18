Ценности
18:27, 18 ноября 2025Ценности

Сыгравший сына Драко Малфоя актер смутил фанатов выходом в платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rob Kim / Getty Images

Американский актер Эйдан Клоуз вышел в свет в платье и смутил пользователей сети. Соответствующие комментарии появились в TikTok.

Клоуз, сыгравший в спектакле «Гарри Поттер и Проклятое дитя» роль сына Драко Малфоя Скорпиуса, появился на ковровой дорожке в платье с юбкой-пачкой. Наряд также украшали аппликации в виде цветов и бабочек. На размещенных кадрах телезвезда позировал вместе с Томом Фелтоном и другими актерами из постановки.

Фанаты не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в многочисленных комментариях под видео с премьеры спектакля. «Что случилось с миром?», «Что это вообще было?», «Почему он в платье?», «Джоан Роулинг сейчас в шоке», «Сотрите мне память, хочу развидеть этот наряд», — высказывались русскоязычные и англоязычные юзеры под постом.

Известно, что пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства «Хогвартс».

В июне в сети удивились внешности вернувшегося к роли Драко Малфоя Тома Фелтона.

