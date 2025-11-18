Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:29, 18 ноября 2025Ценности

Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

Ведущая Канделаки: Чтобы влезть в одежду на размер меньше, не нужен «Оземпик»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская журналистка и ведущая Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Размышлениями на данную тему она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам знаменитости, чтобы носить любимую одежду, не нужно прибегать к такому способу коррекции веса. «Нормально отношусь, если вам его прописал врач в связи с вашим здоровьем, а не для того, чтобы влезть в одежду на размер меньше», — заявила Канделаки.

При этом свой ответ телезвезда сопроводила видео из спортзала. В нем она предстала в облегающих лосинах и топе, а также продемонстрировала технику выполнения подтягиваний с помощью резинки.

В июне российский врач-диетолог Кристина Пришвина перечислила опасные последствия похудения с помощью «Оземпика» пародистки Елены Воробей. По словам эксперта, такой метод похудения приводит к потере упругости кожи и ухудшает работу желудка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Набиуллина обвинила маркетплейсы в нечестной конкуренции

    Евродепутата озадачило историческое соглашение Франции и Украины

    Россияне стали активнее вносить деньги на индивидуальные инвестсчета

    Новость о грозящем Галкину в Израиле тюремном сроке опровергли

    В России ответили на вопрос о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости