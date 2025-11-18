Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

Ведущая Канделаки: Чтобы влезть в одежду на размер меньше, не нужен «Оземпик»

Российская журналистка и ведущая Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Размышлениями на данную тему она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам знаменитости, чтобы носить любимую одежду, не нужно прибегать к такому способу коррекции веса. «Нормально отношусь, если вам его прописал врач в связи с вашим здоровьем, а не для того, чтобы влезть в одежду на размер меньше», — заявила Канделаки.

При этом свой ответ телезвезда сопроводила видео из спортзала. В нем она предстала в облегающих лосинах и топе, а также продемонстрировала технику выполнения подтягиваний с помощью резинки.

В июне российский врач-диетолог Кристина Пришвина перечислила опасные последствия похудения с помощью «Оземпика» пародистки Елены Воробей. По словам эксперта, такой метод похудения приводит к потере упругости кожи и ухудшает работу желудка.

