Трамп назвал ушедшую из России компанию одной из величайших в истории

Трамп назвал McDonald's одной из величайших компаний в мировой истории

Фастфуд-гигант McDonald's, покинувший российский рынок после начала боевых действий на Украине, является одной из величайших в мировой истории. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что McDonald's за время своего существования успел стать одной из самых успешных и уважаемых в мире компаний. «Я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших компаний в мировой истории», — резюмировал Трамп, выступая перед сотрудниками фастфуд-гиганта.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан сети открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). Спустя восемь лет компания первой в мире сформулировала ключевые принципы концепции «быстрого питания».

В 2022 году руководство McDonald's объявило об уходе компании с российского рынка. Глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов назвал это решение «политическим». Освободившуюся нишу занял бизнесмен Александр Говор, запустив на мощностях американского гиганта собственную сеть фастфуд-ресторанов под названием «Вкусно — и точка». Основатель и глава «Теремка» Михаил Гончаров заявлял, что возвращение на российский рынок обойдется McDonald's в «колоссальную сумму денег».