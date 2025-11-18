Трамп согласился на переговоры с Мадуро

Трамп заявил, что готов вести переговоры с Мадуро

Президент США Дональд Трамп согласился на переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро и заявил, что готов вести обсуждения, передает РИА Новости.

«Я открыт к диалогу», — сказал американский лидер в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее Мадуро обратился к Трампу и призвал его созвониться, чтобы обсудить мир между двумя странами. Политик заявлял, что открыт для обсуждения вопросов взаимоотношений двух стран, назвав диалог единственным способом урегулирования конфликтных ситуаций.

