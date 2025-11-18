Мир
Трамп удивился долгому урегулированию конфликта на Украине

Трамп заявил, что собирается урегулировать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что собирается урегулировать конфликт на Украине. Запись его выступления была размещена на YouTube-канале Белого дома.

Политик выразил удивление долгому разрешению этого вопроса, подчеркнув, что он «остановил уже восемь войн» и теперь осталось лишь договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Признаюсь, я немного удивлен Путиным: это [урегулирование конфликта на Украине] занимает больше времени, чем я рассчитывал», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

