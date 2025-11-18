Экономика
17:00, 18 ноября 2025Экономика

Трейдер предсказал сроки ослабления рубля

Трейдер Силаев: Российская валюта может ослабеть до 85 рублей за доллар
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В ближайшее время российская валюта сохранит нынешние уровни благодаря высокой ключевой ставке и ослабевающей инфляции. Об этом заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Его процитировало издание aif.ru.

Однако, как полагает эксперт, в предновогодний период, как правило, растет спрос на импортные товары и валюту. Это может стать причиной ослабления рубля к концу года до 85 за доллар и выше 12 рублей за юань.

Ранее причиной массовой скупки валюты россиянами в октябре назвали снижение ставок по депозиту. Еще одним фактором стали приближающиеся праздники, подготовка к отпускам и оплата очередного семестра обучения детей за границей.

В свою очередь, аналитик Михаил Беляев полагает, что в ноябре 2025 года рубль может снизиться до 82 за доллар.

