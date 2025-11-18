Силовые структуры
09:38, 18 ноября 2025Силовые структуры

Трое с ножом напали на двух иностранцев и похитили 15 миллионов рублей под Москвой

В Подмосковье задержаны трое напавших с ножом и укравших ₽15 млн у 2 иностранцев
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье задержаны трое мужчин, напавших в масках и с ножом на двух иностранцев и похитивших у них более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Один их злоумышленников был судим за грабеж. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Все они арестованы.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в деревне Мисайлово. Потерпевшие — граждане одной из стран Восточной Азии. Злоумышленники одного из них связали, а другому угрожали ножом и требовали денег. Мужчина позвонил знакомым и попросил перевести ему более 195 тысяч долларов США. Эти деньги он перенаправил на указанный нападавшими USDT-кошелек. После этого фигуранты отобрали у пострадавших телефоны и 50 тысяч рублей наличных денег и скрылись. Общая сумма ущерба составила сумму, превышающую 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания мигрантов, грабивших людей под видом полицейских в Санкт-Петербурге.

