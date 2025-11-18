Экономика
18:01, 18 ноября 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на отметке 81,05 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 19 ноября, составят 81,05 рубля. Для сравнения, во вторник курс доллара в России держался на уровне 81,13 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 8 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, снизился с 94,42 рубля до 93,93 рубля, а китайского юаня — с 11,4 рубля до 11,38 рубля.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким и ожидает его ослабления к доллару. Подобной динамике, отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, во многом поспособствует продолжающееся снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. Так, по данным Argus Media, стоимость сырья Urals в середине ноября сократилась до 36,61 доллара за баррель, что значительно ниже оптимального для федерального бюджета уровня.

При сохранении подобной динамики, полагает эксперт, котировки доллара смогут преодолеть психологическую отметку в 100 рублей. При реализации такого сценария, утверждает глава ВТБ Андрей Костин, курс американской валюты вернется к приемлемому для российских экспортеров коридору. В этом случае федеральный бюджет сможет рассчитывать на дополнительные поступления от продаж сырья, а крупные инфраструктурные проекты и ключевые отрасли — на увеличение господдержки. Нынешний же курс рубля руководитель финансовой организации счел вредным для российской экономики.

