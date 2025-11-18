Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:39, 18 ноября 2025Экономика

Украине предрекли экономический тупик

Глава ЕК фон дер Ляйен предрекла Украине экономический тупик в 2026‑2027 годах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике. Об этом она написала в письме лидерам Евросоюза, которое приводит издание Politico.

Фон дер Ляйен указала, что с увеличением расходов на конфликт с Россией финансовая устойчивость Украины уменьшается.

«Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур», — предрекла она.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный оценивал потребности Украины во внешнем финансировании в 2026 году в 35 миллиардов долларов. К началу августа властям страны, отмечал он, удалось найти «подтвержденные источники» только на 22 миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Фицо заявил о необходимости поставок газа и нефти из России

    Украине предрекли экономический тупик

    Обнаружен способ «обратить вспять» потерю памяти при болезни Альцгеймера

    Во Франции сообщили об обысках в офисе по делу Макрона

    Мирный житель и сотрудник МЧС ранены в результате атаки ВСУ на российский регион

    В МАГАТЭ оценили состояние украинских АЭС

    Появилось видео брата Ермака на фронте

    «Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание

    Трамп высказался о проведении наземной военной операции в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости