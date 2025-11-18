Умерову предрекли смену внешности при показаниях на одну персону

Олейник: Умерову изменят внешность и спрячут в США, если он сдаст Ермака

Главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и бывшему министру обороны Украины Рустему Умерову изменят внешность и спрячут в США, если он сдаст главу офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передает aif.ru.

«Если Умеров пойдет на сделку со следствием, сможет договориться на снисхождение, на безопасность и даст показания на более крупную рыбу в лице Зеленского и Ермака, то США могут взять его под защиту, изменить его внешность», — рассказал он.

По словам Олейника, такой прецедент в истории украинской политики уже был, когда в США бежал бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко и дал показания на второго президента страны Леонида Кучму и на экс-премьер-министра Юлию Тимошенко. После сотрудничества со следствием он остался в Америке.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины и именем бизнесмена Тимура Миндича (его в СМИ называют «кошельком Зеленского»), вызвал широкий резонанс в обществе. Так, оппозиционные партии начали требовать отставки всего правительства, состоящего из представителей правящей партии «Слуга народа». Кроме того, газета «Украинская правда» пишет, что некоторые представители окружения президента Украины требовали отставки Ермака, например, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и премьер-министр Юлия Свириденко.