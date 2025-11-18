Россия
03:36, 18 ноября 2025Россия

В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

Депутат Бессараб рассказала, что 31 декабря будет в России выходным днем
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россияне с 31 декабря уходят на длинные 12-дневные новогодние каникулы. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 31 декабря, со среды, уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы», — сказала Бессараб. Она также отмечала, что новогодние каникулы 2025-2026 будут самыми длинными за последние 12 лет.

Ранее православное движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России. Так, центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны, в котором просит не отмечать праздник и направить средства на помощь детям и бойцам СВО.

    Все новости