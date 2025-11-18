В Кремле обсудили возможную дату прямой линии с Путиным

РБК: В Кремле обсудили планы по проведению прямой линии Путина 19 декабря

В этом году совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию лидера России Владимира Путина хотят провести в пятницу, 19 декабря. Информацию об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента страны.

По его данным, финальное решение по утверждению даты трансляции примут позднее. Также рассматривается и альтернативный вариант — 18 декабря. В случае, если мероприятие все-таки пройдет на день позже, то это будет первый случай, когда оно состоится в пятницу, а не в четверг, уточняет издание.

Традиционно выбор для обоих форматов всегда приходился на четверг. Именно в этот день прямая линия проходит с 2007 года. Впрочем, единственным исключением оказался 2021 год, когда общение Путина с россиянами прошло в среду, 30 июня. Как объяснили источники, в выборе четверга в качестве дня для прямой линии есть определенная логика. Событие должно завершать рабочую неделю, но не проходить при этом в пятницу, когда люди уже заняты планированием выходных.

Между тем, собеседники поясняют, что в текущем году сдвиг может произойти из-за графика президента. Один из федеральных чиновников рассказал, что у пятницы есть свои плюсы: граждане в выходные смогут обдумать итоги года, о которых они услышали, а телеканалы будут логично рассказывать о прошедший прямой линии на протяжении выходных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сбор вопросов на прямую линию с российским лидером начнется за две недели. Специалисты задействуют для этих целей весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.