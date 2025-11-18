Мир
В Кремле оценили готовность России к переговорам

Песков: Россия готова к переговорам, и это известно США и Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия готова к переговорам, и эта позиция известна США, Украине, а также Турции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна. Она хорошо известна в Вашингтоне, она хорошо известна в Стамбуле и хорошо известна в Киеве», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин также будет открыт для разговора, если спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф или представители правительства Турции захотят проинформировать его о встречах в Стамбуле.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Уиткофф прибудет в Турцию для участия в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

18 ноября украинский лидер сообщил, что намерен активизировать переговоры об окончании конфликта в ходе визита в Турцию.

