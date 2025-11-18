В Кремле рассказали об участии России в переговорах по Украине в Турции

Песков: В Турции пройдут переговоры по Украине без России

В среду, 19 ноября, в Турции пройдут переговоры по Украине без участия российской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле», — рассказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Киев не направлял Москве информацию о готовности возобновить переговоры о завершении конфликта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский скорее имел в виду завтрашние переговоры в Стамбуле.

18 ноября украинский глава государства заявил, что отправится в Турцию. Там он намерен активизировать переговоры об обмене военнопленными с Россией и об окончании конфликта на Украине.