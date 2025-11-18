Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 18 ноября 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об участии России в переговорах по Украине в Турции

Песков: В Турции пройдут переговоры по Украине без России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В среду, 19 ноября, в Турции пройдут переговоры по Украине без участия российской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле», — рассказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Киев не направлял Москве информацию о готовности возобновить переговоры о завершении конфликта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский скорее имел в виду завтрашние переговоры в Стамбуле.

18 ноября украинский глава государства заявил, что отправится в Турцию. Там он намерен активизировать переговоры об обмене военнопленными с Россией и об окончании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости