В МАГАТЭ оценили состояние украинских АЭС

МАГАТЭ: Хмельницкая и Ровенская АЭС работают на пониженной мощности
Евгений Силаев
Фото: Lisa Leutner / Reuters

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции (АЭС) уже десять дней работают на пониженной мощности. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем сайте.

По информации агентства, в ночь на 7 ноября обе станции были отключены от линии электропередачи напряжением 750 кВ.

«Надежное внешнее электроснабжение жизненно важно для поддержания и функционирования функций ядерной безопасности. С этой целью эксперты Агентства в рамках специальных экспертных миссий продолжат оценку работоспособности подстанций, критически важных для ядерной безопасности», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

