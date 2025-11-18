Мир
22:13, 18 ноября 2025

В Польше назвали соучастников побега «кошелька» Зеленского

Миллер: Власти Польши участвовали в побеге соратника Зеленского Миндича
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Польская власть могла принять участие в побеге предпринимателя Тимура Миндича с Украины. Такое мнение выразил бывший премьер Польши Лешек Миллер, передает РИА Новости.

«Если Польша открыла <...> коридор для человека, бежавшего с места совершения крупнейшего коррупционного преступления, т.е. с Украины, то речь идет уже о соучастии», — заявил он.

Миллер сообщил, что 10 ноября Миндич пребывал в Варшаве, где разместился в отеле Raffles European. Там он побывал в синагоге Хабад-Любавич, а вечером, вероятно, улетел из аэропорта Шопена чартерным рейсом Sundor на Boeing 737-800 в Тель-Авив. В израильском аэропорту он прошел стандартную регистрацию, поскольку Украина официально не требовала его ареста, и поэтому считался обычным пассажиром, а не лицом в розыске.

Ранее фракции Верховной Рады «Европейская солидарность» и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство и Андрея Ермака. Оппозиционные партии также потребовали сформировать новые коалицию в Раде и кабинет министров на фоне коррупционного скандала.

