19:49, 18 ноября 2025Мир

В Польше призвали к беспощадности после диверсии на железной дороге

Польский полковник Монка: Польша должна действовать беспощадно после диверсии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Польша должна действовать беспощадно после диверсии на железной дороге. Об этом заявил бывший заместитель главы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка в беседе с Rzeczpospolita.

«Это не просто диверсия, как в случае с поджогами, когда целями были, скорее, объекты. В данной ситуации целями нападения были люди, и наше государство должно продемонстрировать беспощадность и эффективность», — отметил Монка.

Полковник предположил, что злоумышленники могли добиваться подрыва поезда, а не только железнодорожного полотна. В этом случае, по словам Монки, страна бы столкнулась с колоссальными политическими, социальными и гуманитарными последствиями.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге, ведущей на Украину, совершили украинцы.

    Все новости