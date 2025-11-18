В России отреагировали на закупку Украиной 100 французских истребителей Rafale

Журавлев: Для поставки 100 истребителей Rafale ВСУ потребуется не менее трех лет

Для поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) обещанных Францией 100 истребителей Rafale потребуется не менее трех лет, так как они еще не произведены. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон делает вид, что продал истребители — хотя они еще даже не произведены (...) [Президент Украины Владимир] Зеленский делает вид, будто верит в западную поддержку», — обозначил Журавлев.

По мнению парламентария, на фоне коррупционного скандала на Украине Зеленскому также нужно было «спешно засветиться хотя бы где-то в Европе, чтобы показать, что с ним еще кто-то здоровается».

«Может, после турне [Зеленский] уже и вовсе не вернется на Украину, слишком уж там для него запахло жареным», — заключил Журавлев.

Ранее Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским. Речь, в частности, шла о поставках истребителей Rafale.