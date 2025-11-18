В России призвали поменять законы из-за феномена пенсионеров-мошенников

Юрист Кузнецов: Схемы пенсионеров-мошенников требуют вмешательства законодателей

На рынке вторичной недвижимости появился феномен пенсионеров-мошенников — бывшие собственники оспаривают через суд сделки купли-продажи уже после получения денег. Ситуация требует срочного вмешательства Верховного суда и изменения законов, к этому призвал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Юрий Кузнецов, передает «Газета.Ru».

Согласно схеме, основанием для признания сделки недействительной псевдопотерпевшие указывают то, что она была заключена под влиянием третьих лиц — мошенников.

«Судебная практика демонстрирует опасный крен. Суды, руководствуясь принципом защиты слабой стороны, часто встают на сторону продавца. При этом на покупателя возлагается обязанность по возврату уплаченной суммы», — отметил юрист.

Далее продавец, получивший жилье назад, инициирует процедуру банкротства, что означает, что с него нельзя взыскать сумму, которую заплатил покупатель за квартиру. «Добросовестный покупатель остается без приобретенной недвижимости и без денег, часто обремененный ипотечными обязательствами», — добавил Кузнецов.

Такая юридическая лазейка позволяет мошенникам обманывать не только людей, которые хотят приобрести жилье, но и всю правовую систему, так как они пользуются механизмами, призванными защищать граждан. И пока не существует способов, благодаря которым покупатели могли бы полностью обезопасить себя от таких схем.

«Проблема требует немедленного внимания законодателей и Верховного Суда РФ для выработки четких правовых позиций, которые бы исключили возможность использования института банкротства для легализации мошеннических действий», — подытожил специалист.

