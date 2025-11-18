Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:32, 18 ноября 2025Экономика

В России призвали поменять законы из-за феномена пенсионеров-мошенников

Юрист Кузнецов: Схемы пенсионеров-мошенников требуют вмешательства законодателей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: PxHere

На рынке вторичной недвижимости появился феномен пенсионеров-мошенников — бывшие собственники оспаривают через суд сделки купли-продажи уже после получения денег. Ситуация требует срочного вмешательства Верховного суда и изменения законов, к этому призвал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Юрий Кузнецов, передает «Газета.Ru».

Согласно схеме, основанием для признания сделки недействительной псевдопотерпевшие указывают то, что она была заключена под влиянием третьих лиц — мошенников.

«Судебная практика демонстрирует опасный крен. Суды, руководствуясь принципом защиты слабой стороны, часто встают на сторону продавца. При этом на покупателя возлагается обязанность по возврату уплаченной суммы», — отметил юрист.

Далее продавец, получивший жилье назад, инициирует процедуру банкротства, что означает, что с него нельзя взыскать сумму, которую заплатил покупатель за квартиру. «Добросовестный покупатель остается без приобретенной недвижимости и без денег, часто обремененный ипотечными обязательствами», — добавил Кузнецов.

Такая юридическая лазейка позволяет мошенникам обманывать не только людей, которые хотят приобрести жилье, но и всю правовую систему, так как они пользуются механизмами, призванными защищать граждан. И пока не существует способов, благодаря которым покупатели могли бы полностью обезопасить себя от таких схем.

«Проблема требует немедленного внимания законодателей и Верховного Суда РФ для выработки четких правовых позиций, которые бы исключили возможность использования института банкротства для легализации мошеннических действий», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что российская эстрадная певица Лариса Долина даст показания в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Ее склонили к продаже жилья под видом «спецоперации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Пушилин сообщил о повреждении двух ТЭС в ДНР

    В российском регионе отразили атаку БПЛА

    В США раскрыли цель возможного ужесточения санкций против России

    Кинолог указал на связанную с собакой загадочную деталь в деле пропажи семьи Усольцевых

    Москвичам анонсировали самый ненастный день недели

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Стало известно о подготовке переговоров США и России

    Названа причина мощного взрыва под Омском

    Суд заставил изнасилованную девочку помнить о своем обидчике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости