Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:33, 17 ноября 2025Силовые структуры

Певица Долина даст показания по уголовному делу

«112»: Долина выступит в суде по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская эстрадная певица Лариса Долина даст показания в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В прошлом году стало известно, что певица под влиянием телефонных аферистов перевела им свои сбережения и продала собственную квартиру. Примерно несколько месяцев мошенники, находившиеся на Украине, выходили на связь с артисткой, убеждая ее отдавать деньги. В момент, когда Долина поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что певицу склонили к продаже квартиры под видом «спецоперации». Информация об этом есть в официальных судебных документах, с которыми ознакомились журналисты.

Помимо прочего, указывалось, что Долина верила в фиктивность сделки по продаже ее жилплощади. Она была убеждена в том, что все происходит под контролем стражей порядка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Фицо заявил о необходимости поставок газа и нефти из России

    Украине предрекли экономический тупик

    Обнаружен способ «обратить вспять» потерю памяти при болезни Альцгеймера

    Во Франции сообщили об обысках в офисе по делу Макрона

    Мирный житель и сотрудник МЧС ранены в результате атаки ВСУ на российский регион

    В МАГАТЭ оценили состояние украинских АЭС

    Появилось видео брата Ермака на фронте

    «Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание

    Трамп высказался о проведении наземной военной операции в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости