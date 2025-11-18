Певица Долина даст показания по уголовному делу

«112»: Долина выступит в суде по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой

Российская эстрадная певица Лариса Долина даст показания в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В прошлом году стало известно, что певица под влиянием телефонных аферистов перевела им свои сбережения и продала собственную квартиру. Примерно несколько месяцев мошенники, находившиеся на Украине, выходили на связь с артисткой, убеждая ее отдавать деньги. В момент, когда Долина поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что певицу склонили к продаже квартиры под видом «спецоперации». Информация об этом есть в официальных судебных документах, с которыми ознакомились журналисты.

Помимо прочего, указывалось, что Долина верила в фиктивность сделки по продаже ее жилплощади. Она была убеждена в том, что все происходит под контролем стражей порядка.