В России произошло второе за день ДТП с поездом

В Красноярском крае поезд протаранил легковой автомобиль

В Красноярском крае поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Все произошло в районе станции Курагино около 14:00 по местному времени. Там локомотив столкнулся с автомобилем ВАЗ на регулируемом железнодорожном переезде.

«Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля в габарит следования подвижного состава. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Это второе ДТП с поездом за 18 ноября. До этого сообщалось, что в Челябинской области пассажирский поезд врезался в мусоровоз. От удара состава грузовик перевернулся, сильное повреждение получила кабина.