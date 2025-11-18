В России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Шойгу

Депутат Колесник: Покушением на Шойгу хотели оказать давление и посеять панику

Покушением на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу диверсанты хотели оказать давление на Россию и посеять панику, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения о подготовке покушения на чиновника.

«Сергей Шойгу — фигура влиятельная. Здесь больше оказать давление на нашу страну, на наших людей. Попытаться посеять панику. Собственно, это основная задача террористов во всем мире. Для них это адекватно. А Украина давным-давно считается террористическим государством», — заявил Колесник.

При этом депутат добавил, что украинским спецслужбам в проведении террористических операций помогают западные страны, предоставлением оружия и взрывчатых веществ.

«А как с этим бороться — террористов надо уничтожать по местам их дислоцирования, там, где их готовят, не взирая на страну пребывания. Кстати, это американский опыт — они уничтожают в любой стране мира террористические гнезда, которые угрожают их гражданам. Мы должны делать то же самое. К тому же у нас есть большой опыт борьбы с терроризмом во время кавказских войн», — заключил Колесник.

Ранее стало известно, что на секретаря Совбеза Шойгу пытались совершить покушение. Уточняется, что оно планировалось несколько дней назад, когда чиновник навещал своих покойных родственников.

Задержаны были три человека — два гражданина России и мигрант из Центральной Азии. Кроме того, в подготовке покушения участвовал живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого российские правоохранительные органы разыскивают за незаконный оборот оружия и убийство.

Известно, что во время следствия силовики изъяли у задержанных средства связи — в смартфоне была обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб.