Шеремет: Поставки истребителей ВСУ подтвердили цели Макрона продолжать конфликт

Поставки 100 истребителей Rafale Вооруженным силам Украины (ВСУ) подтвердили намерение президента Франции Эммануэля Макрона продолжать разжигать конфликт на Украине. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, за подписанием стратегического соглашения о поставках Украине боевых истребителей скрывается не поддержка ВСУ, а стремление ослабления России.

«Макрон противится завершению спровоцированного Западом конфликта и намерен продолжить использовать Украину до последнего ее жителя, в надежде разрушить Россию, ставшую для него настоящей фобией, о которой он думает чаще, чем о будущем французского народа», — обозначил Шеремет, добавив, что ему это не удастся.

Ранее Макрон заявил об окончании конфликта на Украине в 2027 году и историческом соглашении с Зеленским в части поставок истребителей Rafale.