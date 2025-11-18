Россия
В России предупредили о последствиях призыва США к ЕС занять агрессивную позицию по Москве

Депутат Чепа: Воровство российских активов будет иметь серьезные последствия
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Воровство российских активов Евросоюзом будет иметь серьезные последствия и переведет к ответному шагу не только со стороны Москвы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на призыв постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера к странам Европы занять более агрессивную позицию в отношении России.

«И в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах есть разные лагеря, которые против развязанного ими же конфликта или поддерживают этот конфликт. Мы слышим и там, и там абсолютно диаметрально противоположные голоса», — отметил Чепа.

Здравый смысл говорит, что это чистое воровство и это будет иметь самые серьезные последствия. Во-первых, будет ответка с нашей стороны, а во-вторых, ответка придет не только от нас. Ответка придет со всего мира, который хорошо понимает, насколько опасно хранить свои активы у них

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, если Европа пойдет на изъятие замороженных российских активов, то это подкосит тот фундамент, на котором держится в первую очередь экономика Запада.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Политик заявил, что союзникам Вашингтона следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Он отметил, что эти меры станут «значительным шагом» в деле обеспечения финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

