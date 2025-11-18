Экс-сотрудник ЦРУ Риттер: США стремятся к военному поражению России

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер прокомментировал возможное ужесточение санкций США против России в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер раскрыл цель ужесточения санкций США против России и подчеркнул, что Вашингтон стремится к военному поражению Москвы. «Идея о том, что санкции душат Россию — абсурд. Санкции душат Европу», — отметил он.

Аналитик напомнил, что никакие санкции не повлияют на Россию, поскольку страна успешно адаптировалась к новой реальности, Даже в условиях ограничений Москва демонстрирует уверенный экономический рост, заключил Риттер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении мер станут его прерогативой.