06:16, 18 ноября 2025

В США заявили об отказе Клинтонов дать показания об Эпштейне

Конгрессвумен США Луна заявила об отказе Клинтонов дать показания об Эпштейне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Билл и Хиллари Клинтон

Билл и Хиллари Клинтон. Фото: Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что бывший президент страны Билл Клинтон и его жена Хиллари отказались дать показания о своих отношениях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом Луна написала в социальной сети X.

Луна уточнила, что Клинтоны отказались предстать перед комитетом по надзору [и правительственной реформе] Палаты представителей для дачи показаний по делу Эпштейна. «Обратите внимание, что демократам в Палате представителей внезапно стало нечего сказать по этому поводу», — призвала конгрессвумен.

Ранее президент США Дональд Трамп снова прокомментировал свою связь с Эпштейном. «Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну… Все его друзья были демократами», — подчеркнул он.

