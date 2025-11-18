В США заявили об отказе Клинтонов дать показания об Эпштейне

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что бывший президент страны Билл Клинтон и его жена Хиллари отказались дать показания о своих отношениях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом Луна написала в социальной сети X.

Луна уточнила, что Клинтоны отказались предстать перед комитетом по надзору [и правительственной реформе] Палаты представителей для дачи показаний по делу Эпштейна. «Обратите внимание, что демократам в Палате представителей внезапно стало нечего сказать по этому поводу», — призвала конгрессвумен.

Ранее президент США Дональд Трамп снова прокомментировал свою связь с Эпштейном. «Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну… Все его друзья были демократами», — подчеркнул он.