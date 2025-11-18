Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 18 ноября 2025Экономика

В стране Евросоюза не захотели навсегда отказываться от российского газа

Премьер Тюрингии: Газ из России поможет решить энергетические проблемы Германии
Кирилл Луцюк
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Возможно, российский газ снова начнет поступать в Германию. Такого развития событий не исключил премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Марио Фойгт. Его процитировало ТАСС.

По словам премьера, ФРГ нуждается в такой энергетической политике, которая делает ставку на реальное положение дел. Это означает, что одним из решений тех проблем, с которыми столкнулась его страна, могли бы стать поставки российского газа. Фойгт заверил, что хорошо представляет себе возобновление такого импорта после завершения конфликта на Украине.

В начале июля стало известно, что правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о разработке месторождения природного газа у берегов острова Боркум в Северном море. Этот источник может обеспечить ФРГ 13 миллиардами кубометров газа в год. Это составляет около 15 процентов от ее потребления или половину того объема, что могли бы обеспечить поставки уцелевшей после взрыва нитки газопровода «Северный поток-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    На Западе раскрыли смысл лжи ЕС о России

    В российском регионе остановился поезд с ранеными бойцами СВО. Его встречали сотни людей

    В российском регионе впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

    Пытавшийся спровоцировать авиакатастрофу во время рейса пилот избежал тюрьмы

    Воюющий в Донбассе однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о главкоме ВСУ

    Во Франции допустили отправку Макроном летчиков на Украину

    В Кремле назвали поводы для головной боли в Киеве

    Россиянам назвали условия выплаты 13-й зарплаты

    Всадник на лошади провалился в огромную яму в России и сделал неожиданное открытие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости