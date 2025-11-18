Силовые структуры
Варившим кофе над Вечным огнем россиянкам огласили приговор

В Дагестане суд приговорил к штрафу девушек, варивших кофе над Вечным огнем
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Дагестан приговорил двух девушек к штрафу в два миллиона рублей каждую после варки кофе над Вечным огнем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Фигуранток признали виновными в преступлении по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично. Установлено, что в 2023 году они в Центральном парке культуры и отдыха Махачкалы стали варить кофе в двух турках над пламенем перед памятником Воину-освободителю, посвященным борьбе с фашизмом.

Ранее девушек осудили по делу условно.

18 ноября также сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима военного за националистские нападки на русских сослуживцев.

