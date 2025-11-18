Интернет и СМИ
Вдова комментатора Гришина раскрыла подробности его гибели

Вдова комментатора Гришина заявила, что перед гибелью он уронил ключи на пути
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вдова известного российского комментатора Александра Гришина Анастасия раскрыла подробности его гибели. Об этом она рассказала журналу «Мир фигурного катания».

Гришина уточнила, что ее муж, переходя железнодорожные пути, уронил ключи. «Саша спрыгнул с платформы за ними. И когда поднимался обратно, локтями уже был на платформе, из-за поворота (станция дугообразная, а не прямая) появился поезд. Подняться на платформу Саша не успел», — уточнила вдова журналиста.

Гришина добавила, что не винит в случившемся ни супруга, ни машиниста электропоезда и надеется, что его не уволили. Вдова комментатора добавила, что для машиниста произошедшее также стало трагедией.

При этом она призналась, что ее возмутили новости о том, что Гришин был пьян, когда его сбила электричка. «Журналисты распространили информацию, не соизволив дождаться официального заключения, не позвонили, не спросили, не проверили», — отметила Гришина.

Комментатор погиб в ночь на 5 августа. Гришина сбила электричка на станции «Битца» МЦД-2, когда тот возвращался домой. Журналисту было 47 лет. Сообщалось, что все расходы, связанные с похоронами, взял на себя Первый канал, где Гришин работал последние семь лет.

