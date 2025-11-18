Мир
Во Франции рассказали об истерике в ЕС из-за инициативы по Украине

Политик Филиппо: Письмо о финансировании Киева спровоцировало истерику в Бельгии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Новое письмо руководителя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины привело к истерике в Бельгии. Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире на своем YouTube-канале.

Он констатировал печальный факт для европейских лидеров по вопросу использования российских активов.

«Итак, мы видим, что дела идут плохо у (премьер-министра Бельгии Барта — прим. «Ленты.ру») де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке», — высказался политик.

Как заметил Филиппо, речь идет о незаконной мере. Она может стать опасным прецедентом и привести не только Бельгию, но и Францию к войне с Россией. Политический деятель подчеркнул, что настоящие патриоты французской республики должны бороться за то, чтобы Париж «вышел из этого дела».

Ранее Politico писал, что ЕК предложила Бельгии гарантии на случай последствий использования активов России. При этом премьер-министра попытались убедить в том, что Евросоюз будет покрывать риски «даже после отмены заморозки активов».

