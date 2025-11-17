Экономика
16:12, 17 ноября 2025

Бельгии предложили гарантии для использования российских активов

Politico: ЕК предложила гарантии на случай последствий использования активов РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) предложила Бельгии гарантии по кредиту Украине, выданному благодаря использованию замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

ЕК намерена заверить Бельгию в том, что она не останется один на один с юридическими или финансовыми последствиями использования российских активов, которые хранятся в бельгийских депозитариях. Глава организации Урсула фон дер Ляйен пообещала, что страны Евросоюза (ЕС) готовы нести риски ответных мер со стороны России в течение многих лет.

В качестве дополнительной уступки премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу ЕК заверила, что ЕС будет покрывать риски «даже после отмены заморозки активов».

«Гарантии также будут распространяться на риски, связанные с двусторонними инвестиционными соглашениями, которые предусматривают иммобилизацию российских суверенных активов», — написала фон дер Ляйен.

Сейчас в депозитарии Euroclear хранится 193 миллиарда евро замороженных российских активов, из которых 180 миллиардов евро принадлежат Центробанку. Euroclear управляет депозитами на сумму 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции. Еврокомиссия хочет использовать их для предоставления Украине репарационного кредита, но лидеры стран — союзников Киева не могут согласовать условия и прийти к единой позиции.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал обеспечить гарантии компенсации потраченных средств в случае, если Москва вернет себе право на замороженные активы. Экс-генсек НАТО и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна отказывается гарантировать кредит за счет своих средств. Сейчас вопрос о репарационном кредите отложен до декабря.

