Во Франции сообщили об обысках в офисе по делу Макрона

AFP: В Париже прошел обыск в офисе фирмы, предположительно платившей Макрону
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Париже прошел обыске в штаб-квартире американской фирмы McKinsey в связи с делом о незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

«Помещения группы McKinsey вновь обыскали в рамках уголовного расследования, касающегося условий вмешательства консалтинговых фирм в предвыборные кампании Эммануэля Макрона», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что французская правая партия «Патриоты» организует петицию против Макрона после встречи главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

