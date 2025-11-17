Мир
17:34, 17 ноября 2025Мир

«Патриоты» организовали петицию против Макрона

Политик Филиппо организует петицию против Макрона из-за его встречи с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Французская правая партия «Патриоты» орагнизует петицию против президента Франции Эммануэля Макрона после встречи главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Париж «продолжает вливать» в Киев «огромные суммы денег», в то время как правительство Зеленского оказалось в центре «крупнейшего коррупционного скандала в истории страны», подчеркнули «Патриоты».

Объявление о начале сбора подписей организация озаглавила лозунгом «Ни евро больше для Украины!».

«Макрон только что проболтался: мы заплатим Украине за самолеты Rafale, которые мы якобы ей продали!» — написал на своей странице в соцсети Х лидер «Патриотов» Флориан Филиппо.

Ранее Зеленский и Макрон подписали договор о поставках украинской армии истребителей Rafale французского производства. Глава Пятой республики заверил, что Париж в рамках двустороннего соглашения может поставить Киеву до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением.

Украинские СМИ даже окрестили сделку «историческим соглашением».

