Володин дал поручение на случай возможного изъятия замороженных активов России в Европе

Володин поручил подготовить обращение на случай изъятия активов России в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращение в российское правительство на случай изъятия замороженных активов России в Европе. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что обращение будет рассмотрено на заседании Госдумы в четверг. «До этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство с тем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала письмо странам Евросоюза, в котором изложила три возможных способа финансирования Украины, один из которых заключается в кредитовании за счет замороженных российских активов.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны, которые попытаются изъять российскую собственность, будут преследоваться с задействованием всех возможных национальных и международных судов. Он назвал воровством выдачу Украине кредитов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.