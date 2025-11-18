Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 18 ноября 2025Россия

Володин дал поручение на случай возможного изъятия замороженных активов России в Европе

Володин поручил подготовить обращение на случай изъятия активов России в Европе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращение в российское правительство на случай изъятия замороженных активов России в Европе. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что обращение будет рассмотрено на заседании Госдумы в четверг. «До этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство с тем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала письмо странам Евросоюза, в котором изложила три возможных способа финансирования Украины, один из которых заключается в кредитовании за счет замороженных российских активов.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны, которые попытаются изъять российскую собственность, будут преследоваться с задействованием всех возможных национальных и международных судов. Он назвал воровством выдачу Украине кредитов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости