Возможную отставку Ермака объяснили угрозой для Зеленского

Коньков: Многие хотят отодвинуть Ермака из-за его политических возможностей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Многие в Киеве хотят отодвинуть главу офиса украинского президента Андрея Ермака из-за его политических возможностей, рассказал доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил новость о том, что окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему уволить Ермака из-за коррупционного скандала.

«Скандал продолжает раскручиваться. В этом плане, для того чтобы сохранить свои позиции, украинскому режиму необходимы будут как минимум какие-то сакральные жертвы. Совершенно очевидно, что политический запрос, который формируется этим скандалом, — это замена Зеленского на какого-то более сговорчивого человека в первую очередь для американцев, но и для европейцев тоже», — рассказал Коньков.

Политолог отметил, что новый лидер Украины сможет удовлетворить силы, не желающие растрачивать ресурсы попусту, а желающие иметь более экономную модель военного вложения в украинский режим.

«Поэтому Ермак здесь напрашивается в качестве самой очевидной фигуры, и тем более им очень многие сильно недовольны в самой украинской верхушке, поскольку он альтер эго Зеленского. Все-таки и международные переговоры вел он, и структуру внутри украинского руководства определяет он. Естественно, многие хотят его отодвинуть», — заключил Коньков.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что окружение Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала. Издание отмечает, что в Верховной Раде Украины проще пересчитать людей, которые бы не советовали отставку Ермака.

