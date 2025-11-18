Врач назвала способы защититься от передающейся половым путем хронической болезни

Симптомы генитального герпеса могут появляться спустя месяцы и годы после лечения, предупредила терапевт Зарема Тен. Способ защититься от этого хронического заболевания она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, поскольку генитальный герпес передается половым путем, то самый эффективный способ профилактики — это использование презерватива при каждом половом контакте. Однако она предупредила, что барьерные контрацептивы не дают абсолютной защиты, так как вирус может находиться и на других участках кожи.

Тен добавила: чтобы снизить риск заражения, не нужно использовать общие предметы гигиены, которые могли контактировать с высыпаниями.

Терапевт отметила, что при генитальном герпесе назначают медикаментозную терапию, однако полагаться только на лекарства не стоит. Болезнь может вновь дать о себе знать из-за ухудшения работы иммунитета в результате стресса, недосыпа, плохого питания, курения и злоупотребления алкоголем.

В заключение врач призвала людей с этим диагнозом честно сообщать партнеру о нем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Ранее уролог Элизеу Нето заявил, что генитальным герпесом можно заразиться в бане или сауне. По его словам, риск выше, если есть повреждения на коже или слизистых оболочках.