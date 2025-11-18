Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 18 ноября 2025Забота о себе

Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

Врач Пико: Зависимость от вейпов отличается от никотиновой зависимости
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врач общей практики Марк Пико считает, что процесс отвыкания от вейпов отличается от преодоления обычной никотиновой зависимости. Рабочие способы снизить тягу к системам замещения табака он раскрыл в беседе с Daily Mail.

Пико считает, что курильщики вейпов, помимо химической зависимости, приобретают сильную привычку подносить руку ко рту. По его словам, многие привыкают украдкой делать затяжку даже в общественных местах или на работе, и прекратить это делать бывает труднее, чем просто перестать курить.

Врач полагает, что такая устойчивая тяга появляется из-за того, что мозг связывает повторяющееся движение рук с получением удовольствия и снятием стресса. Поэтому людям, бросающим вейпы, он посоветовал в процессе отвыкания постоянно занимать чем-то руки. Это могут быть игрушки-антистресс, гладкий камешек или какой-то полезный перекус. Также Пико посоветовал носить с собой блокнот для рисования и карандаши. По его словам, творческая деятельность помогает мозгу отвлекаться от старых привычек и установок.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Кроме того, специалист предложил попробовать решать головоломки или кроссворды, а также играть в компьютерные игры. Но этот вариант Пико призвал применять дозированно, не более 45 минут в день. Врач добавил, что уменьшить сильную тягу к курению иногда помогают жевательные резинки.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что отказ от курения снижает риск инсульта. По ее словам, уже через год без никотина вероятность приступа уменьшается на 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых

    Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

    «Историческое соглашение» Макрона и Зеленского озадачило ЕС

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости