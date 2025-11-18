Бывший СССР
ВС России ударили по объекту газовой инфраструктуре

ВС России тремя ракетами «Искандер» ударили по газовой инфраструктуре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России тремя ракетами класса «Искандер» нанесли удар по газовой инфраструктуре в городе Берестин Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Вероятно, целью являлся объект газовой инфраструктуры», — говорится в публикации.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в приграничных зонах Украины средства противовоздушной обороны (ПВО) стали ослабевать. Уточняется, что в Сумской, Черниговской и Харьковской областях они все чаще либо не применяются вообще, либо работают по минимальному количеству российских дронов.

