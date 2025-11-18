Силовые структуры
18:12, 18 ноября 2025Силовые структуры

Юную россиянку обвинили в призывах к насилию

СК: 17-летняя жительница Кубани призывала к насилию в интернете
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре 17-летнюю местную жительницу обвинили в призывах к насилию в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Девушке вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.

По версии следствия, в июне девушка со своего аккаунта и в своем канале оставила пост, в котором призвала к действиям, связанным с насилием. Продолжается расследование, будут установлены причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане суд приговорил к штрафу девушек, варивших кофе над Вечным огнем.

