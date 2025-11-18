Бывший СССР
07:52, 18 ноября 2025Бывший СССР

Зеленскому не дали заняться астрологией в Канаде

Зеленскому не дали заниматься астрологией под товарным знаком Zelenskyy в Канаде
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Владимиру Зеленскому не дали зарегистрировать товарный знак Zelenskyy в Канаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы.

Торговая марка предусматривая оказание спектра услуг — астрология, психология, услуги в области азартных игр, проведение похорон и помощь в надевании кимоно.

Имя, отчество и фамилия подавшего заявку на регистрацию товарного знака полностью совпадают с данными украинского лидера. Также идентичен адрес, который указан на сайте главы страны как домашний.

Зеленскому отказали по причине того, что он ввремя не внес в заявку необходимые правки.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии торговую марку ZELENSKYY. С ней можно продавать квас, молоко, рыбу, соки, хумус, пиво, энергетики, электронные сигареты и расходники для них, сигары, жевательный табак, трубки, кальяны, пепельницы, зажигалки и спички.

