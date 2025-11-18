Бывший СССР
Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в западной стране

Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что под брендом Zelenskyy планируют предоставлять широкий спектр услуг — включая астрологические и психологические консультации. Также среди прочего — услуги в области азартных игр и помощь в облачении в кимоно.

В документах содержатся полные персональные данные, включая фамилию, имя и отчество, которые идентичны данным украинского лидера, а также домашний адрес, совпадающий с указанным на официальном сайте его офиса.

Причина отказа в регистрации товарного знака — несвоевременное внесение необходимых изменений в заявку со стороны Зеленского.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили совместное производство дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

