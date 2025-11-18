Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 18 ноября 2025Экономика

Жители российского города остались без тепла из-за аварии

Mash: Жители Ангарска остались без тепла и воды из-за прорыва трубы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Десятки жителей Ангарска остались без воды и отопления из-за лопнувшей трубы. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал Babr Mash.

Авария затронула 189, 206, 209 и 210 кварталы. Тепла и воды лишились жилые дома, школы и детские сады. По словам горожан, рано утром раздался грохот, после чего из коммуникаций послышались громкие звуки. Жители отметили, что подобные аварии случаются ежегодно.

Теперь горячая вода заливает улицу. Специалисты работают над устранением неполадки. Ремонтные работы должны закончиться позже 18 ноября.

Ранее в Симферополе жители многоквартирного дома вместо отопления получили «холодный душ». Из-за прорыва трубы подъезд и несколько квартир оказались затоплены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    В России предупредили о последствиях призыва США к ЕС занять агрессивную позицию по Москве

    Мадуро обратился к Трампу

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости