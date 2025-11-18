Жители российского города остались без тепла из-за аварии

Mash: Жители Ангарска остались без тепла и воды из-за прорыва трубы

Десятки жителей Ангарска остались без воды и отопления из-за лопнувшей трубы. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал Babr Mash.

Авария затронула 189, 206, 209 и 210 кварталы. Тепла и воды лишились жилые дома, школы и детские сады. По словам горожан, рано утром раздался грохот, после чего из коммуникаций послышались громкие звуки. Жители отметили, что подобные аварии случаются ежегодно.

Теперь горячая вода заливает улицу. Специалисты работают над устранением неполадки. Ремонтные работы должны закончиться позже 18 ноября.

