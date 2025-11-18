Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

Актер Илья Коробко заявил, что не решился сниматься в продолжении «Молодежки»

Актер и звезда сериала «Молодежка» Илья Коробко прокомментировал свое отсутствие в продолжении проекта. Его цитирует KP.RU.

По словам артиста, его приглашали на съемки шоу «Молодежка. Новая смена», но он отказался. «Все правильно, меня там не было. Почему? Это не ко мне вопрос. Меня звали, но не решился. Буду ли я в будущем? Время покажет!» — добавил Коробко.

