Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

Актер Илья Коробко заявил, что не решился сниматься в продолжении «Молодежки»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

Актер и звезда сериала «Молодежка» Илья Коробко прокомментировал свое отсутствие в продолжении проекта. Его цитирует KP.RU.

По словам артиста, его приглашали на съемки шоу «Молодежка. Новая смена», но он отказался. «Все правильно, меня там не было. Почему? Это не ко мне вопрос. Меня звали, но не решился. Буду ли я в будущем? Время покажет!» — добавил Коробко.

Ранее российский актер Влад Канопка, снявшийся в сериале «Молодежка» и его продолжении «Молодежка. Новая смена», раскрыл правду о съемках на льду, хоккее и пути к успеху.

