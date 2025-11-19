48-летняя ведущая «Дома-2» раскрыла свой рост и вес

Ведущая Ольга Орлова заявила, что весит 52 килограмма при росте 157 сантиметров

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла характеристики своего тела. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

48-летняя знаменитость ответила на вопросы подписчиков о том, какой у нее рост и какой вес для нее является идеальным. Так, артистка заявила, что ее рост составляет 157 сантиметров, а лучшим для себя она считает вес 45-46 килограммов, хотя в настоящее время весит 52 килограмма.

«До новогодней ночи осталось 44 дня! Есть еще время привести себя в идеальную форму», — указала в подписи автор поста.

В августе Ольга Орлова показала фигуру в ярко-красном бикини.