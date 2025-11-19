Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:53, 19 ноября 2025Ценности

48-летняя ведущая «Дома-2» раскрыла свой рост и вес

Ведущая Ольга Орлова заявила, что весит 52 килограмма при росте 157 сантиметров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла характеристики своего тела. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

48-летняя знаменитость ответила на вопросы подписчиков о том, какой у нее рост и какой вес для нее является идеальным. Так, артистка заявила, что ее рост составляет 157 сантиметров, а лучшим для себя она считает вес 45-46 килограммов, хотя в настоящее время весит 52 килограмма.

«До новогодней ночи осталось 44 дня! Есть еще время привести себя в идеальную форму», — указала в подписи автор поста.

В августе Ольга Орлова показала фигуру в ярко-красном бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

    Премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Политику Трампа назвали верхом глупости

    Москвичам предсказали зиму с аномалиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости