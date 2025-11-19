Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:21, 19 ноября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «самую ужасную вещь на свете»

Артемий Лебедев назвал чаты многоквартирных домов самой ужасной вещью на свете
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал чаты многоквартирных домов самой ужасной вещью на свете. Мнением он поделился в обзоре новостей, ролик вышел во «ВКонтакте».

«Вообще, самая ужасная вещь на свете — это как раз те самые чаты многоквартирных домов. Я один раз в одном из своих домов подписался на такой чат, и у меня просто волосы *** зашевелились», — сказал Лебедев.

Дизайнер пояснил, что в чате дома, в который он вступил, жители массово выясняли отношения и ругались с соседями по поводу незначительных бытовых проблем. По словам блогера, он пробыл в чате меньше суток и вышел из него.

«Это самое бессмысленное мероприятие в жизни, в которое я когда-либо ввязывался», — описал Лебедев этот опыт. Он также заявил, что в будущем не будет вступать в домовые чаты.

Ранее сообщалось, что в России набирают популярность мошеннические схемы, осуществляемые через домовые чаты. Уточнялось, что злоумышленники используют такие группы, чтобы продавать несуществующие товары и услуги, собирать деньги под выдуманным предлогом и красть персональные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Покупателей F-35 назвали рабами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости