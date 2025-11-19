Артемий Лебедев назвал «самую ужасную вещь на свете»

Артемий Лебедев назвал чаты многоквартирных домов самой ужасной вещью на свете

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал чаты многоквартирных домов самой ужасной вещью на свете. Мнением он поделился в обзоре новостей, ролик вышел во «ВКонтакте».

«Вообще, самая ужасная вещь на свете — это как раз те самые чаты многоквартирных домов. Я один раз в одном из своих домов подписался на такой чат, и у меня просто волосы *** зашевелились», — сказал Лебедев.

Дизайнер пояснил, что в чате дома, в который он вступил, жители массово выясняли отношения и ругались с соседями по поводу незначительных бытовых проблем. По словам блогера, он пробыл в чате меньше суток и вышел из него.

«Это самое бессмысленное мероприятие в жизни, в которое я когда-либо ввязывался», — описал Лебедев этот опыт. Он также заявил, что в будущем не будет вступать в домовые чаты.

Ранее сообщалось, что в России набирают популярность мошеннические схемы, осуществляемые через домовые чаты. Уточнялось, что злоумышленники используют такие группы, чтобы продавать несуществующие товары и услуги, собирать деньги под выдуманным предлогом и красть персональные данные.