12:28, 19 ноября 2025

Артемий Лебедев отреагировал на сообщение о запрете на въезд в Армению

Лебедев заявил, что у него нет подтвержденных данных о запрете въезда в Армению
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на сообщение о том, что ему запретили въезд в Армению из-за критики премьер-министра Никола Пашиняна. О ситуации он высказался в обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Лебедев дал понять, что у него нет подтвержденной информации о том, что ему действительно закрыли въезд в Армению. Дизайнер также обратил внимание на то, что первоисточником новости выступило издание Ateo Breaking (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов), и назвал его «гнусной помойкой». «Они не ссылаются ни на какой конкретный источник, а только на свои источники. Может, им [вообще] померещилось», — заявил он.

Кроме того, блогер опроверг опубликованное в армянских изданиях сообщение, согласно которому он выразил сожаление из-за закрытия въезда и назвал Армению одной из любимых стран. По словам Лебедева, он не давал СМИ подобных комментариев.

«Я в принципе всех журналистов вертел *** и никогда не даю никаких комментариев, я просто даже не беру телефонную трубку с незнакомых номеров. (...) Не может быть такого, чтобы я какому-то изданию наговорил целый абзац текста», — подчеркнул дизайнер. Комментируя фейковую новость с якобы своим комментарием СМИ, он добавил, что журналистам не стоит доверять.

О том, что Лебедеву закрыли въезд в Армению, Ateo Breaking заявило 17 ноября в своем Telegram. Причина такой меры не приводилась.

Лебедев в обзоре новостей за 7 ноября осудил премьер-министра Пашиняна за его заявление о том, что у армянских компаний нет права использовать наименование «коньяк». Блогер счел, что политик «очень дешево продал свое мнение». После этого спикер Национального собрания Армении Ален Симонян на своей странице в X раскритиковал дизайнера и назвал его пропагандистом.

В октябре 2024 года стало известно, что МИД Латвии запретил Лебедеву въезд в страну. Блогер, комментируя это решение, назвал представителей властей Латвии «полными дебилами».

